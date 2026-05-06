ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ: ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಅಟಲ್ ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜನ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ’ದ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ಕೆಳ ಮಹಡಿಯ ನೆಲಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಬೀಳುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಿದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಮಲಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯ ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ನೆಲ ಮಹಡಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ ನೀರು ಕಚೇರಿ ತುಂಬಾ ಹರಡಬಾರದೆಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರದ ಬಕೆಟ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಪೈಪ್ ಜೋಡಿಸಿ ಕಿಟಕಿ ದಾಟಿ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರು ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-21-491637080</p>