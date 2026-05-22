ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ದಿವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಪರ್ಹಾ ಬೇಗಂ ಸಯ್ಯದ ಹರ್ಷಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಿಮಿತ್ತ ವಕೀಲರ ಸಂಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವುಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಆಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಬೋಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಜತೆಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರಾದ ಆರ್. ಡಿ. ಬೇಟಗಾರ, ಎನ್. ಬಿ. ಚೌಡಣ್ಣವರ, ಚಂದ್ರು ಮಾಳಗಿ, ಬಿ. ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಪಿ. ಬಿ. ತಳವಾರ, ಸತೀಶ ವಳಸಂಗ, ಕೆ. ಎನ್. ಸರದಾರ, ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>