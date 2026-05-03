ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ’

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದುರು ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪ್ಪೇಶ ದಳವಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘1040 ಮತದಾರರು ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 1,300 ಮತದಾರರು ಇರುವಲ್ಲಿ 3ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಏನೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಮೇ 13 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜು ಜಾಂಗಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಾತನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಚಿನ್ನನ್ನವರ, ಗುರುಸಿದ್ದ ಜಾಂಗಟಿ, ಶಂಕರ ಹಳೇಮನಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಒಕ್ಕುಂದ, ವಿಜಯ ಪೂಜಾರ, ಶಂಕರ ಆಯೆಟ್ಟಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವರಗಣ್ಣವರ, ಸಾಜೀದ್ ಜಮಾದಾರ, ಶಂಕರ ಸರಪಳಿ ರಾಚಯ್ಯ ತೊರಗಲ್ಮಠ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-21-1520065528</p>