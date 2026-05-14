‘ಅರಮನೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ’

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದೊಳಗಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭಗ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನವಭಾರತ ಸೇನೆ ಬುಧವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಜಗದೀಶ ಕಡೋಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಮರೆಮಾಚಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಭೀಮರಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>