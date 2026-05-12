ಅರಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ: ಅಸಮಾಧಾನ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಮನೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಬೀಳಬಹುದಾದ ಅರಮನೆ ಗೋಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭಗ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಲಸ ಭೂಷಣ ತರದು' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಸರಪಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಕಿತ್ತೂರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗೋಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಲದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ವಿನಃ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>