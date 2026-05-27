‘ಜನಸ್ನೇಹಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ’

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: 'ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರ ಜತೆ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಭಾಷೆಯೂ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಠದ ಶಂಕರ ಚಂದರಗಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐ ಪ್ರವೀಣ ಗಂಗೋಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಎಸ್ಐ ಭರತ ಎಸ್. ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆದರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾದ ಅರಿಯದ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಸಭೆಗಾಗಿ ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಬೀಬ ಶಿಲೇದಾರ, ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಿಷ್ಟಪ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪರವಣ್ಣವರ, ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅನಿಲ ಎಮ್ಮಿ, ವಿವೇಕ ಕುರಗುಂಡ, ಮಡಿವಾಳೆಪ್ಪ ಕೋಟಿ, ಗಂಗಾಧರ ಹಂಪಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>