ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆಯ ಹತ್ತಾರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ದಶಕಗಳಿಂದ ನೇಕಾರ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಅಡ್ಡ ಪೈಪ್ (ಸಿಡಿ) ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರೆ ಎದುರಿನ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಿತ್ತಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗಲು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಕುಮಾರ ಪರದೇಶಿ, ಅಶೋಕ ಕಾಮಕಾರ, ಅಶೋಕ ಉಪರಿ, ಸಂಜು ಉಪರಿ, ರಾಜು ಉಪರಿ, ಸಂತೋಷ ಉಪರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿನ್ನೆಯ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಫ್. ಜಕಾತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಜೊತೆ ಜಕಾತಿ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಚ್ಚಿರುವ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಜಕಾತಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-1052306595</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>