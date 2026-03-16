ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ

<p><strong>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಗೊಂಡವು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಚಕ್ರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಕಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಚನ್ನಮ್ಮ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿನ ಪೈರಿಗೆ ಮಳೆಯು ವರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>