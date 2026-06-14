ಕಿತ್ತೂರು ಗುರು ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ

<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಗುರು ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಳೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೂತನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಡಿ. ಗಂಗಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇದೇ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾರಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ .ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಕುಮಾರ ಹೆಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿರೋಧಿ ಬಣದ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್. ಎಸ್. ಹುಲಮನಿ ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋಟ್ ಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹುಲಮನಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ. ಎಸ್. ಫಕ್ಕೀರಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಎಂ. ಎಫ್. ಸಿದ್ದನಗೌಡರ, ಶಿವಾನಂದ ಕುಡಸೋಮಣ್ಣವರ, ಆಸೀಫ್ ಅತ್ತಾರ, ವಿ. ಎಫ್. ಮರಿತಮ್ಮನವರ, ಎಸ್. ಎಸ್. ಹುಲಮನಿ, ವಿ. ಎಸ್. ಬರಗಾಲಿ, ಕೆ. ಎ. ಜಾಯಕ್ಕನವರ, ಆನಂದ ಶಿವಪ್ಪಗೋಳ, ಕೆ. ಜಿ. ಗಡಾದ, ವಿ. ಎಸ್. ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಗೋಣಿ, ಸುನಂದಾ ಪಾಟೀಲ, ಗಜಾನಂದ ಸೊಗಲನ್ನವರ, ಎಂ. ಎಸ್. ಗುರುವೈಯ್ಯನವರ ಪರ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-21-1751337747</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>