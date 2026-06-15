<p>ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು, ರಾವಣನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕವಾದರೂ ನಮಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಗೊಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ‘ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜನಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಮಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ‘ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ತೊಂದರೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-21-1047391973</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>