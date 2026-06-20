ಕೊಳವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರದಾಟ

<p>ಮಮದಾಪುರ: ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಚಿಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಡೆಸ್ಕ್, ಮೈದಾನ, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರನೋಟದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರವಾಗಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಹಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದೆ. ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದನಕರುಗಳು, ಹಂದಿಗಳು, ಬೀಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣವಿದ್ದರೂ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ– ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಜಂತುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹುಲ್ಲು, ಕಸ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ದನಕರುಗಳು ಮೇವಿನ ಆಸೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು.</p>.<p>ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕೆಲವರು ಶಾಲೆ ಮೈದಾನವನ್ನೇ ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದುಃಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ: ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಡಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗೋಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಗ್ರಹಗಳ ದುರವಸ್ಥೆ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ– ಗತಿ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ರಚನೆಯಾದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪಾಲಕರ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ: ಇದೇ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-83228447</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>