ಹನುಮಾನ್‌ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಾಳೆ

ಮಮದಾಪುರ: ಸಮೀಪದ ಕೊಳವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರವನ್ನು ಏ. 2ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಓಕುಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ, ಹವನ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಆಗಮನ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.2 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹನುಮಾನ್ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಎಲೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಓಕಳಿ ಕೊಂಡ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಕಲಗಿ ಅಮರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ತವಗ ಮಠದ ಏಳನೆಯ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುದಿ ಬಾಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಓಕುಳಿ ಕೊಂಡವನ್ನು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತವಗ ಮೇಲಿನ ಮಠದ ಬಾಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>