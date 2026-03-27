ಕೌಜಲಗಿ-ಕುಲಗೋಡ-ಮಿರಜ್‌ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ

ಕೌಜಲಗಿ: ಕೌಜಲಗಿ- ಮಿರಜ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್ ಮುಂಜಿಯವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಗೋಕಾಕ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುನಿಲ ಹೊನವಾಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೌಜಲಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮಾವು ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಉಭಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೌಜಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಲೋಕಣ್ಣವರ, ರವೀಂದ್ರ ಪರುಶೆಟ್ಟಿ ಮಿರಜ್ ನಗರದವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೌಜಲಗಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಎ.ಬಿ. ಜಮಾದಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕ - ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹುಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಶಿವನಮಾರಿ, ಅಶೋಕ ಶಿವಾಪುರ, ಭೀಮಶಿ ಉದ್ದಪ್ಪನವರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>