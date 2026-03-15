ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಪೊಲೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೂರು

ಕಲಬುರಗಿ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ 25 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ನಾಗೇಶ ಅವಲಕ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ ಸದ್ಯ ಹಾಸನದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="Subhead">ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: '2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಶಿವಾನಂದ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲಾಡ್ಜ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೋಸ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕೊಕಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಮಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ತಡವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.