ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಕುಡಚಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸದೃಢ ದೇಹ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ರಾಯಬಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಜಿತ್ ಬಾನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಪಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾವೀರ ಜೀರಗ್ಯಾಳ, ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ದಾನೋಳಿ, ಡಾ.ಆರತಿ, ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೊರಬದ, ಡಾ.ಉಮೇಶ ಹೊನಕಾಂಬಳೆ, ಡಾ.ಸುಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎಸ್. ಟೊನ್ನೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಂಬಳೆ , ಎಸ್.ಎಂ. ಜಮಾದಾರ, ಝೆಡ್.ಆರ್. ಮುಲ್ಲಾ, ಬಿ.ಎಸ್. ಅಂದಾನಿ, ಎಂ.ಡಿ. ಬನಾಜ, ವಿ.ಡಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-21-299070144</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>