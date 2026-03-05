ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಸಿಗದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಎಕೆಪಿ) ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ‘ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ’ಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಬಹುಪಾಲು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 36 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೆಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 36ರ ಪೈಕಿ 5 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು, ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು... ಎಂಬ ಲಿಖಿತ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಟೀಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೇ ಕೂಡ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಎಸ್ಸಿ– ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>