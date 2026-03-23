ಬೆಳಗಾವಿ: ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಸಾವು

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನಾನಾವಾಡಿಯ ಕಮಾಂಡೊ ವಿಂಗ್ನ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಮಿತ್ಸಿಂಗ್ (23) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮಿತ್ಸಿಂಗ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>