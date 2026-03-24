ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ ಮಹೋತ್ಸವ: ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಗರದಲ್ಲಿ 1999ರಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p><p>'ಬಸವನ ಕುಡಚಿಯ ಭರತೇಶ ಹೋಮಿಯೊಪಥಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಶಿಬಿರ ಮಾ.28ರಂದು ಗೋಮಟೇಶ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾವೀರ ಭವನದಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. 28ರಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಹಾವೀರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p><p>'29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.05ಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಇಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗುಲಾಬಚಂದ ಕಟಾರಿಯಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಅದು ಮಹಾವೀರ ಭವನ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾವೀರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಚಂದ ಕಟಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಮಾ.30 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.05ಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಕಟಾರಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ ಸಂಘವಿ ಕಟಾರಿಯಾ ಚಾನೆ ನೀಡುವರು. ಟಿಳಕ ಚೌಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮಂದಿರ, ಎಸ್ಪಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ಕೋರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಪುರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಮಹಾವೀರ ಭವನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟಾರಿಯಾ ಜೈನ, ಸುರೇಖಾ ಗೌರಗೊಂಡಾ, ಅರುಣಾ ಶಹಾ, ರಾಜು ಖೋಡಾ, ಪುಷ್ಪಕ ಹನುಮನ್ನವರ, ಪದ್ಮರಾಜ ವೈಜನ್ನವರ, ಸಚಿನ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>