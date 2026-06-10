ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಿತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 4ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸರ್ವೇ ನಂ.141, 142 ಮತ್ತು 175ರ ಜಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದಂತಾದ ರೈತರು, ಮರುರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘ, ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಫಂದಿಸಿ ಭೂ–ಮಾಪಕ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರು ಜಾಗ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಸ್ತೆ ಕೊಡಲು ರೈತರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಂ.ನಿರಲಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿಮಠ, ರೈತರಾದ ಶಂಕರ ಜೋತಗನ್ನವರ, ಮುದ್ದಪ್ಪ ಜಾಮಿನದಾರ, ಮಕ್ತುಮಹುಸೇನ ದೇವಲಾಪೂರ, ರಿಯಾಜಅಹಮ್ಮದ ಜಾಮಿನದಾರ, ಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-432077250</p>