ಕಬ್ಬಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹100 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕಳೆದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 2.33 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,200 ನಂತೆ ಬಿಲ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶದನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹100 ಪೈಕಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹50 ರಂತೆ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಟನ್ ಕಬ್ಬಿನ ₹50 ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಟನ್ಗೆ ₹50 ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಟನ್ಗೆ ₹100ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,33,11500 ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>