ಭಗೀರಥರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸರಿಸಿ

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಭುವಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಹಾನ ತಪಸ್ವಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗೀರಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯು ಛಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಸಂದೇಶವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗುಡಮೆ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಹಂದಿಗುಂದ, ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ಹಣಮಂತ ಪೂಜೇರಿ, ಮುತ್ತೆಪ್ಪ ಬಿರನಾಳ, ವಕೀಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಡಿಹುಡಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ವೈ.ಆರ್. ಹಂದಿಗುಂದ, ಭರಮಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ, ಸುಭಾಸ ಗೋಡ್ಯಾಗೋಳ, ಪರಸಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಗನೂರದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರು ಬೆಳಗಲಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡೆನ್ನವರ, ಪರಸಪ್ಪ ಬಬಲಿ, ಸುಭಾಸ ಬೆಳಗಲಿ, ರಾಮಗೊಂಡ ಪಡದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಟೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>