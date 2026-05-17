ಮೂಡಲಗಿ ಚುಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿದಾನಂದ ಆಯ್ಕೆ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಚಿದಾನಂದ ಹೂಗಾರ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸಿದ್ರಾಮ ದ್ಯಾಗಾನಟ್ಟಿ (ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಖಾನಟ್ಟಿಯ ಡಾ.ಮಹಾದೇವ ಪೋತರಾಜ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಸುಣಧೋಳಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇತ್ರಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು), ಹೊಸಟ್ಟಿಯ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದಾಸನ್ನವರ (ಖಜಾಂಚಿ).

ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು: ಯಾದವಾಡದ ಬಸಪ್ಪ ಇಟ್ಟನ್ನವರ, ಮೂಡಲಗಿಯ ಬಾಳಪ್ಪ ನಂದಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಶೇಖಬಡೆ,ಸುಭಾಸ ಕುರುಣೆ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗ್ರೇಜಿಕೊಪ್ಪ, ಶಶಿರೇಖಾ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಬಾಳೇಶ ಫಕಿರಪ್ಪನವರ, ರಾಜಾಪೂರದ ಸದಾಶಿವ ಯಕ್ಸಂಬಿ, ಹಳ್ಳೂರದ ಮಹಾರಾಜ ಸಿದ್ದು, ಶಿವಾಪೂರ ಹ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಡಗಡ್ಡಿ, ಗುರ್ಲಾಪೂರದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳೂರ, ಭಾಗೀರಥಿ ಕುಳಲಿ ಅವರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.