ಮಕ್ಕಳ ‘ಅಕ್ಷರ ದೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು

<p>ಮೂಡಲಗಿ: ‘ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು’ ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಂದಿರೇ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಿಸಿ ‘ಅಕ್ಷರ ದೀಕ್ಷೆ’ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಪುಟಾಣಿಗಳು ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅ’, ‘ಆ’ ಎಂದು ಬರೆಸಿದರು.</p>.<p>₹70 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಿವಯೋಗಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಕೂಡ ಹಾಗೂ ₹11 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಎ. ಪಿರಜಾದೆ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಗೊರಗುದ್ದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ತಾಯಿ ಸುವರ್ಣಾ ಮಠಪತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-245266006</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>