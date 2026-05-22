ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ 24ರಂದು

<p>ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡದ 110/11ಕೆವ್ಹಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತ್ರೆಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇ 24ರಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, 110ಕೆವ್ಹಿ ಯಾದವಾಡ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಯಾದವಾಡ ಎನ್.ಜೆ.ವಾಯ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ, ಯಾದವಾಡ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಗುಲಗುಂಜಿಕೊಪ್ಪ, ಮಾನೋಮಿ, ಕೊಪದಟ್ಟಿ, ಕುರಬಟ್ಟಿ, ಗಿರಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 11ಕೆವ್ಹಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೂಡಲಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗನ್ನವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-21-31966963</p>