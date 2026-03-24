ಮೂಡಲಗಿ: ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

<p>ಮೂಡಲಗಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಈರಣ್ಣ ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಪ್ಲಾಟ್ದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಮಾ. 24ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಜರುಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸತ್ಯವ್ವಾ ಪೂಜೇರಿ ಅವರಿಂದ ಭಂಡಾರ ಹಾರಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇರುವುದು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯುವ ಧುರೀಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾನಕಪ್ಪಗೋಳ, ಆರ್.ಬಿ. ಹಂದಿಗುಂದ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಮರೆಪ್ಪಗೋಳ, ಈರಪ್ಪ ಬನ್ನೂರ, ರಮೇಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಸುರೇಶ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ರವೀಂದ್ರ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಶಾಬು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾನಕಪ್ಪಗೋಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಟನಾಳದ ಹರದೇಶಿ ಮೇಳ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶಿ ಮೇಳ ಹಳ್ಳೂರದ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರ ಸಂಘ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳಿ ಪದಗಳು ಇರುವವು. ಕಲಾವಿದ ರಾಜು ಚುಟುಕುಸಾಬ ಜಾತಗಾರ ಇವರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-21-1993725489</p>