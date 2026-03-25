ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಂಬಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತವೃಂದ

ಮೂಡಲಗಿ: ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಬಿ ಹೊತ್ತು ತೆರಳಿದ್ದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಮೂಡಲಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಪುರದೊಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆರತಿ, ವಾದ್ಯ ವೃಂದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕಂಡರು. ಕಂಬಿಗಳು ಬರುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ 'ಶಿವ ಶಿವಾಲಗಿರಿ ಮೇಲಗಿರಿ ಪರ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಉಘೇ ಉಘೇ... ಪಂಜಾದಾರಿ ಪಲ್ಲಾದಾರಿ ಪರ್ತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಉಘೇ ಉಘೇ...' ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಂಬಿ ಐದೇಶಿಯ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಚನ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಕೃಷಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವರು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಇದ್ದು, ಎಸ್.ಜಿ. ಢವಳೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮದಗನ್ನವರ, ಚಿದಾನಂದ ಢವಳೇಶ್ವರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಡಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನಕರಡ್ಡಿ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಂಕರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಎನ್.ಟಿ. ಪಿರೋಜಿ, ಕೆ.ಟಿ. ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಲ್ಲು ಢವಳೇಶ್ವರ, ಗಿರೀಶ ಢವಳೇಶ್ವರ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಪ್ಪಯ ಭುಜನ್ನವರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಒಂಟಗೂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗದುಮ, ಶಿವಬಸು ನೀಲನ್ನವರ, ಸಂತೋಷ ಅಂಗಡಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಈರಪ್ಪನವರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-21-1976978363