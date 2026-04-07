ವೈಭವದ ಜಡಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಯದೆ ಸಾಗುವ ರಥ' ಎಂದು ಪವಾಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಣಧೋಳಿಯ ಜಡಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಮಠಾಧೀಶ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಳಸದ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಿಗಡಿ, ಮಸಗುಪ್ಪಿ, ಪಟಗುಂದಿ, ಭೈರನಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ಹೊನಕುಪ್ಪಿ, ಮತ್ತು ಗೋಸಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದರು.

ನಂದೀಕೋಲು, ಚಾಮರ, ದೀವಟಿಗೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮನ ಸಳೆಯಿತು. ಡೊಳ್ಳು ವಾಲಗ, ತಮಟೆ, ಕರಡಿಮಜಲು, ಭಜನೆ, ಶಯನಾಯಿ, ಗಂಟೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಕವಿಗಡಚುಕ್ಕುವ ಶಬ್ದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು 'ಹರ, ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಜಡಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜಕೀ ಜೈ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಥವು ಮಠದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾಗಿ ಮರಳಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಮಿಸಿತು. ರಥವು ಸಾಗಿ ಬರುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ತೆಂಗು, ಹಣ್ಣು, ಉತ್ತುತ್ತಿ ಬತ್ತಾಸು ಹೂವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260407-21-1143827311