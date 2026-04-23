‘ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಪಾಲಿಸಿ’

ಮೂಡಲಗಿ: 'ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹಾರೂಗೇರಿಯ ಇಂಚಗೇರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಚಿತ ಗುಗ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಈರಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಬೆಳಕೂಡ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡಾಡಿ, ಪರಪ್ಪ ಕಡಾಡಿ, ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡಾಡಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಂಡಿಗನಾಳ, ಪರಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾರ, ಮಹಾದೇವ ಖಾನಾಪುರ ಇದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭೋಜರಾಜ ಬೆಳಕೂಡ, ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸವಸುದ್ದಿ, ರಮೇಶ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಗರಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು. ಗುಗ್ಗಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 20 ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಒಡಪುಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-546596377</p>