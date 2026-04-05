ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಇಂದು

ಮೂಡಲಗಿ: ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಏ.5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚೈತನ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಾನಂದ ಬೆಳಕೂಡ ವಹಿಸುವರು. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ ವಹಿಸುವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿ 1ರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ' ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ಸಿ.ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹಾಗೂ ಗೋಷ್ಠಿ 2ರಲ್ಲಿ 'ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು' ಕುರಿತು ಸಾಹಿತಿ ಗುರುದೇವಿ ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕಮದಾಳ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವಂತ ತರಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>