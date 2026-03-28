ಮೂಡಲಗಿ: ಮೂಡಲಗಿ ಪುರಸಭೆಯ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ ಹಾಗೂ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹7.71 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಜೈನ್ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹14.89 ಕೋಟಿ ಜಮೆ ಹಾಗೂ ₹14.81 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ನಿಧಿಯ ಶೇ.24.10ರ ₹2.19 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶೇ.7.25ರ ₹0.66 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶೇ.5ರ ₹0.45 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.24.10ರ ₹3 ಲಕ್ಷ, ಶೇ.7.25ರಲ್ಲಿ ₹0.88 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶೇ.5ರಲ್ಲಿ ₹0.61 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವರು. ಅಂದಾಜು ಜಮಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಮ ವೈ. ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಲೇಖಪಾಲರಾದ ರಶ್ಮಿ ಶೇರಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಎಸ್.ಎಚ್. ಸಾಯನ್ನವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>