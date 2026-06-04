<p>ಮುಗಳಖೋಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಎದುರಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾದ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಜನ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೂಗಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.</p>.<p>ತರಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಕೊಳೆತಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತರು. ಜನರು ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋದರು. ನಂತರ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುವವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಣ ಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ ಹೊಸಪೇಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಚೇತನ ಯಡವನ್ನವರ, ಕರೆಪ್ಪ ಮಂಟೂರ, ದುಂಡಪ್ಪ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಅಶೋಕ ಕದಂ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾವಿ, ಮಾರುತಿ ನಾವಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಯಡವನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-21-1460819680</p>