ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ರಜತಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಮುನವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏ.18 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳಶಾರೋಹಣ, ನಾಗದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತ್ಸಂಗ ಆಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>18 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾರೋಹಣ ಜರಗುವುದು. 19ರಂದು ವಿವಿಧ ಪೂಜ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಕಾಮಾವೂಲಿ ಗುರುಹರಿದಾಸ ರಾಮಬಾವು ಬೋರಾಟೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಳಶ ಹಾಗೂ ನೂತನ ನಾಗದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವದು.</p>.<p>20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ರಿಂದ ನೂತನ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ, ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>23ರಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರುಷರ ಖಾಲಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಜಗ್ಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ, ರಾತ್ರಿ 9.30 ಕ್ಕೆ 'ಶ್ ಎಚ್ಚರ' ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಕಿರುನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 25ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾನಸುಧೆ, ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ. 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಿಂಚನ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>