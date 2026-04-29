ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ

<p>ಮುನವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ 11 ಜೋಡಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ‘ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಮಹಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ, ‘ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ, ಸತ್ಸಂಗ ಆಶ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಯರಗಟ್ಟಿಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಿರಡಿಯ ಗೋಪಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಅಂಬ್ರೀಷ ಯಲಿಗಾರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಲ್ಲೂರ, ಉಮೇಶ ಬಾಳಿ, ವಿರೇಶ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಬಾಳಿ, ಚಂದ್ರು ಜಂಬ್ರಿ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಕರಿಕಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ.ಕಿನ್ನೂರಿ, ಪಂಚು ಬಾರಕೇರ, ಮೀರಾಸಾಬ ವಟ್ನಾಳ, ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಅಮಟೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುಪಯ್ಯನವರಮಠ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಿರೇಮಠ, ರವಿ ಗೊಂದಿ, ಸೋಮು ದ್ಯಾಮನಗೌಡ್ರ, ಅಮಿತ ಕರಿಕಟ್ಟಿ, ಈಶ್ವರ ಶಿವಪೇಟಿ, ಅಪ್ಪು ತಾಂದಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಮಲಾಮರಡಿ, ರಾಜು ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-499679901</p>