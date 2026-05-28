‘ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉತ್ಸವಗಳು’

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ: 'ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ಸಮಾಜ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ. ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬೆಳಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಓಕುಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಶ್ಚಾಪುರೆ, 'ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೂ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಂಪರೆ, ಆಚಾರ–ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಭಾವಿ, ಬಸವಣ್ಣಿ ಕವಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೀಡ, ದೇವರಾಜ ಪಾಶ್ಚಾಪುರೆ, ನಟರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅರಭಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಶ್ಚಾಪುರೆ, ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಯಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಶಿವರಾಜ ಮುಗಳಿ, ಆನಂದ ಪಾಶ್ಚಾಪುರೆ, ರಮೇಶ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಕಾಟೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-21-487767508</p>