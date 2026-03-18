ಹಲಗಿ ವದನ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕುರುಂದವಾಡದ ರಣವೀರ ಆವಳೆ ಪ್ರಥಮ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಯಕ್ಸಂಬಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವದ ಐದನೇಯ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹಲಗಿವಾದನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರುಂದವಾಡದ ರಣವೀರ ಆವಳೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹10 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ಕೊಲ್ಹಾಪೂರದ ಸಾಗರ ಸಾಠೆ ದ್ವತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹7.5 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ, ಪಾಚಗಾವ್ನ ಯುವರಾಜ ಗಾಯಕವಾಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ, ಯಡ್ರಾವ್ನ ಸೌರಭ ಅಡವಾಣೆ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಗಾವ್ನ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಘುಳೆ ಐದನೇಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಗೊಂಡಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಇದ್ದರು.