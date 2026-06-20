ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ

<p>ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಬಾದಾಮಿ-ಬನಶಂಕರಿಯ ಶಾಕಂಬರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಾಫಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ರಥ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವನ್ನು ಶನಿವಾರ ದೇವಾಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 150 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿ ಸಹಿತ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸುಮಾರು 25 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗವಾಣಿಯ ರಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಯನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಲಾಂಚನ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷಲಿಂಗ ಸಮಾಧಿ ಮಠದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ರಥಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಥವನ್ನು ಬೀಳ್ಕೋಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ನೂರು ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವನ್ನು ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಜಡಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತೋರನಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಧೋಳ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರಾಫಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ ಕೋಠಿವಾಲೆ, ಡಾ. ಸಿ.ಬಿ. ಕುರಬೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪುರಾಣಿಕಮಠ, ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅಶೋಕ ದುಮಾಳೆ, ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಳವೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-21-831567237</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>