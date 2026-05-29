‘ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ’

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿಯ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಬೆನಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಣಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ರೈತರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಕ್ಕೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜು ಪವಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚುನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ ಸಂಪಗಾವಿ ಆಗಮಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರೊ.ಅಚ್ಯುತ ಮಾನೆ, ಮಂಜು ಪೂಜಾರಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಅಶೋಕ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಸುಧಾಕರ ಮಾನೆ, ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಪೋಟ್ಲೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಹೇಶ್ ಸುಬೇದಾರ, ಮಧುಕರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರೇಮ ಚೌಗುಲೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಎಸ್ಎಂ ಚೇರಮನ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೋಠಿವಾಲೆ, ಶಶಿಕಾಂತ ಪಡಸಲಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮುಗಳಿಹಾಳ, ಪಂಕಜ ಪಾಟೀಲ, ಸುಜಯ ಪಾಟೀಲ, ನಿಕು ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಬುರಾವ ಖೋತ, ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ ಮುಂಜೆ, ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಎಸ್. ತಳವಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಜಗದ್ಗುರು ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಚಿವಾಡಿಯ ರೈತ ಬಾಬುರಾವ್ ಖೋತ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-21-494980993</p>