ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೊಲ್ಲೆ ದಂಪತಿ: ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡಗೌಡರ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: 'ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೊಲ್ಲೆ ದಂಪತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡವಿಲ್ಲ, ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಲ್ ಶುಗರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಲಿಲಾವು ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಜೊಲ್ಲೆ ದಂಪತಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಪಾಠ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃಷಿ ಮೇಳದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿದೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು

ಬೆಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಅಧುನಿಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳು ಗಡಿಭಾಗದ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೂಂಡವು.

ರೈತರ ಮನಗೆದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸೋಮವಾರ ಸಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನರಂಜನೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು. ಟಗರು ಕಾಳಗ ಸ್ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಪಶಿಯ ಅನ್ವಿರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಟಗರು ಪ್ರಥಮ (₹15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ), ವಡಗೋಲನ್ ಈರಪ್ಪಾ ವಾಳಕೆ ಅವರ ಟಗರು ರಾಯಣ್ಣ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ದ್ವಿತೀಯ (₹12 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ), ಜೋಡಕುರಳಿಯ ಬೆಂಕಿಬಬಲಾದಿ ಟಗರು ತೃತೀಯ (₹10 ಸಾವಿರ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು.

ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಥಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಥಮ (₹15 ಸಾವಿರ), ಪಟ್ಟಣಕುಡಿಯ ಮಯೂರ ದ್ವಿತೀಯ (₹12 ಸಾವಿರ), ಅಜಯ ಪವಾರ ತೃತಿಯ (₹10 ಸಾವಿರ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಪಿತಾ ಗುರವ, ರೋಹಿತ ಕವಾರೆ, ಅಜಯ ಪವಾರ, ಮಯೂರ ಹೆಳವಿ, ಪ್ರಥಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸಂಗಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಡಿಸಿ