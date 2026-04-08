ಡೊಳ್ಳು ವಾದನ ಸ್ಫರ್ಧೆ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಡೊಳ್ಳು ವಾದನ ಸ್ಪೃಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಗಾವ್ನ ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದ ವಾಲಂಗ ಮಂಡಳವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೇರವಾಡದ ಸಂತುಬಾಯಿ ವಾಲಂಗ ಮಂಡಳವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತು. ಭುಹೆವಾಡಿಯ ಮಸೋಬಾ ಬಿರದೇವ ವಾಲಂಗ ಮಂಡಳವು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ, ಢೋಣೆ ವಾಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಲಿಂಗರಾಯ ವಾಲಂಗ ಮಂಡಳವು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊಂದಿಗೆ ₹7 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಯಮಗರ್ಣಿಯ ಮಸೋಬಾ ಬಿರದೇವ ವಾಲಂಗ ಮಂಡಳವು 5ನೇಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>