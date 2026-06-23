ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ₹2.62 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT