ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:36 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:36 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಂಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಯುವಕರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Belagavi
