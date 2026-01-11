ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಇಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:14 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 2:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavipower cutHukkeri
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT