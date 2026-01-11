ಹುಕ್ಕೇರಿ: ಇಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p><strong>ಹುಕ್ಕೇರಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಜನಿಯರ್ ನೇಮಿನಾಥ ಖೆಮಲಾಪುರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳು: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಳವಿ, ಶೇಲಾಪುರ, ಹಣಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ, ಯಾದಗೂಡ, ಕಮತ್ಯಾನಟ್ಟಿ, ನೇರಲಿ, ಎಲಿಮುನ್ನೋಳಿ, ಬಸ್ತವಾಡ, ಗೌಡವಾಡ, ಬೆಣಿವಾಡ, ಮದಮಕ್ಕನಾಳ, ಮದಿಹಳ್ಳಿ, ಬಡಕುಂದ್ರಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ, ಯರನಾಳ, ರಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲೋಳಿ ಹಟ್ಟಿ.</p>