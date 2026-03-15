ಲವ್ ಜಿಹಾದ್: 4,800 ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರ ರಕ್ಷಣೆ; ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ

'ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕರೆ ಬಂದಿವೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಡಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ 4,800 ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂಥ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತಾಂತರಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ 70 ದೂರು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಇರಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಸಂಹಾರಗೊಂಡ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.