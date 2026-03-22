ರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ: ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ರಥೋತ್ಸವ

ಕೌಜಲಗಿ: ರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಳಖೋಡದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪತ್ರಿವನ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಪತ್ರಿವನ ಮಠಪದ ಮಾಧವಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಾಸು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪತ್ರಿವನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ದಳವಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಊರಿನ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜತ್ತ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಖ ಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಾಪುರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-21-2121109969</p>