ರಾಯಬಾಗ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

<p><strong>ರಾಯಬಾಗ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ರಾಯಬಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್’ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆ.4ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ₹699 ಪಾವತಿಸಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ₹50ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಿಂದ "ಕ್ಯಾನ್ಕಿಡ್"ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 60 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ರಾಯಬಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ 17 ಮಂದಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 12,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರೊಳಗೆ 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹7.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>