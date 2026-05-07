ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ರಾಯಬಾಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 'ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಐದು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಯುವಕರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಪ್ರಣಯ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಕುಂಬಾರ, ರಾಜು ಮೇತ್ರಿ, ಸಂಜೀವ ಬಾವಚೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜೈದೀಪ ದೇಸಾಯಿ,ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿರಾಜ,ತಮ್ಮಾನಿ ಪೂಜೇರಿ, ಸುನೀಲ ಕುಲಗುಡೆ, ಅಮಿತ ಹೋಂಕಳಿ, ಆನಂದ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿವು ಬಂತೆ, ಉದಯ ಕುಂಬಾರ,ವಿನಾಯಕ ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದರು.