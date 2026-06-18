ರಾಯಬಾಗ ನಿಲಜಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ರಾಯಬಾಗ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಲಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ಮಾಲಾ ಅವರು ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪಾಲಕರು, ‘ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಮಾಲಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ಜೀರಗ್ಯಾಳ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಜೀತ ಹಸರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿಆರ್ಸಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಕಾಂಬಳೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಧಾಕರ ನಿಂಬಾಳಕರ, ಮುರಾರಿ ಭಿರಡಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಸದಾಶಿವ ಶಿಂಗೆ, ಸುರೇಶ ಮಾನಕಾಪುರೆ, ಮಮ್ಮುಲಾಲ ನದಾಫ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಲ್ಲೋಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಯಗೊಂಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಮೋರೆ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-21-456408254</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>