ಮೀನುಗಾರರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

<p>ರಾಯಬಾಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಧವಾರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಡಿ.ಎಂ.ಐಹೊಳೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫಲಾನು ಭವಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂ.ಬಿ. ಪೂಜೇರಿ, ಸಂಜಯ ಬಂಡಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸದಾನಂದ ಹಳಿಂಗಳಿ, ಬಸವರಾಜ ದೋಣವಾಡೆ, ಅನಿಲ ಹಂಜೆ,ಸಂಜೂ ಮೈಶಾಳೆ,ಮಹೇಶ ಕರಮಡಿ, ವಿನೋದ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲು ಅಸೋದೆ, ಸವಿತಾ ಅಸೋದೆ, ಕೀರ್ತಿ ಚೇತಾರ, ಸುಶೀಲಾ ಚೇತಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-21-1755062444</p>