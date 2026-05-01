ನೀರಾವರಿ: ರೈತರ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು

ಆನಂದ ಮನ್ನಿಕೇರಿ

ರಾಯಬಾಗ: ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಹೂಳು, ನೀರಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಹರಿಯದೇ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಹಾಹಾಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲುವೆ ಇತಿಹಾಸ ಏನು: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿವಂಗತ ವಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ (ಅಭಾ) ರೈತರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಂಥ ಮಹತ್ವದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಜೀವಜಲ ಹರಿಸಿ, ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಅವರದು. ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ, ರಾಯಬಾಗ, ಗೋಕಾಕ, ಅಥಣಿ, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 'ರೈತರ ಜೀವನವೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ವಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ (ಅಭಾ) ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-21-1920058855