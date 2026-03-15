ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ‘ರಂಜಾನ್‌’ ಕಳೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ 'ರಂಜಾನ್' ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. 'ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್' ಆಚರಣೆಗೆ ಆರೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಖಡೇಬಜಾರ್, ದರಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಖಂಜರ್ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು; ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳ ಘಮ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಗಲಿಡೀ ರೋಜಾ(ಉಪವಾಸ ವ್ರತ) ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಸಂಜೆ 'ಇಫ್ತಾರ್' ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹೆಚ್ಚಿದ ದರ

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು 14 ತಾಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೊತ್ತು ರೋಜಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತವಾದ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್' ದಿನ 'ಶಿರ್–ಕುರ್ಮಾ(ಸಿಹಿಖಾದ್ಯ) ತಯಾರಿಸಲು ಒಣಹಣ್ಣು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆವಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

'ಖಲ್ಮಿ, ಅಜ್ಮಾ, ಖಿಮಿಯಾ, ಫರಾದ್, ಮಬ್ರೂಮ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಖರ್ಜೂರ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹140ರಿಂದ ₹1,400ರವರೆಗೆ ದರವಿದೆ. 'ಶಿರ್ಕುರ್ಮಾ' ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಶಾವಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100ರಿಂದ ₹120 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖಡೇಬಜಾರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುದಸ್ಸರ್ನಜರ್.

ಮಾರಾಟ ಜೋರು

ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ಅತ್ತರ್ಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಕುರಾನ್, ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಟೋಪಿಗಳು, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕುರ್ತಾ–ಪೈಜಾಮ್, ಜುಬ್ಬಾ ಖರೀದಿಗೂ ಯುವಜನರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಿಸ್ತಾ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹2000 ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ₹2800ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ದರ ₹900 ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ದರ ₹500 ಇದೆ — ತಾರೀಖ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ

Cut-off box - ತರಹೇವಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಂದೂರಿ ರೋಲ್ ಸಮೋಸಾ ಖೀಮಾ ಹೀಗೆ... ತರಹೇವಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಿರ್ನಿ ಫಾಲುದಾ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು

ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಭೋಜನ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.